Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Geçen haftalarda yaz tatilini seyahatle geçirmek isteyen gençler için 81 ilde belirlenen yurtların 15 Temmuz-1 Eylül tarihlerinde açık olacağı müjdesini verdiklerini hatırlatan Erdoğan, gençlerin rezervasyon sistemiyle işleyen bu hizmetten yararlanmaya başladığını söyledi.

Gençlerin Türkiye'nin her köşesindeki tarihi eserleri rahatça görebilmeleri için Müze Kart cinsi uygulamayı da hayata geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, bu sayede 18-25 yaş arasındaki tüm gençlerin 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz olarak ziyaret edebileceğini vurguladı.

KYK borçlarına düzenleme

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, dünya genelinde, devlet tarafından verilen en kapsamlı yüksek öğrenim yurdu, öğrenim kredisi ve öğrenci bursu sistemine sahip ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Bu yıl yaklaşık 750 bin gencin yurt imkanından, 520 binden fazla gencin burstan, 881 binden fazla gencin de öğrenim kredisinden faydalanarak eğitim öğretime devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Geçtiğimiz 20 yılda kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Halen öğrencilerimiz lisansta 850 lira, dikkat edin biz göreve geldiğimizde bu 45 liracıktı, şimdi ise 850 lira, yüksek lisansta 1700 lira, doktorada 2 bin 550 lira kredi veya burs alıyor. Yılbaşında bu rakamları tekrar revize edeceğiz, yükselteceğiz." dedi.

Erdoğan, burs almak isteyen öğrencilerin başvurularının, 12 kamu kurumunun veri altyapısının kullanımıyla, adil ve şeffaf sistemle değerlendirildiğini söyleyerek, öğrenim kredisinin ise başvuran her öğrenciye verildiğinin altını çizdi.

"Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır"

Öğrencilerin aldıkları kredilerin geri ödemelerinin mezuniyetten 2 yıl sonra başladığına işaret eden Erdoğan, "Şayet bu süre içinde mezun öğrenci henüz sigorta girişi olan bir işe başlayamamışsa elektronik devlet sistemi üzerinden ödemeyi erteleyebiliyor. Bugüne kadar kredi ödemelerinin yıllık güncellemesi belirli bir faiz oranı üzerinden değil, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi farkına göre yapılıyordu. Hiçbir zaman bir faiz uygulaması yapmadık. Ama Bay Kemal, yalan bol, utanmadan, sıkılmadan faizden bahsediyor. Yok, hiçbir şey yok. Eğer sıkıyorsa gel kendin bunu ispatla. Kimden faiz almışız, bunu ortaya koy. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır." diye konuştu.

#SONDAKİKA

[KYK borçlarına yeni düzenleme] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kredi geri ödemelerinin, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık.https://t.co/ux9rfUQOCm pic.twitter.com/FVoaQAt4af — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 18, 2022

"26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırıyoruz"

Erdoğan, son dönemde enflasyonun arzu etmedikleri düzeylere yükselmesinin, öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Gençlerimizi elbette böyle bir yükün altında bırakamazdık. Nitekim haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarıma talimatlarımızı verdik, çalışmaları başlattık. Biraz önceki Kabine Toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak. Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz.

Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere yaklaşık 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar. Öğrenim kredileriyle ilgili aldığımız kararın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.