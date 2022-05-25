Maymun çiçeği virüsüyle ilgili gelişmeler tüm dünyada endişe yaratıyor. Hastalığın görüldüğü ülke sayısı neredeyse her saat artıyor.

Şimdiye kadar en çok Afrika’da etkili olan maymun çiçeği virüsü, 2017’de Nijerya’da büyük bir salgına yol açtı. 200 kişi hastalığa yakalanırken yüzde 3’ü hayatını kaybetti.

7 mayıs 2022`de İngiltere`de ilk vaka

Virüs ilk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere’de görüldü. Ardından hızla Avrupa ülkeleri ve ABD’ye yayıldı. Hastalığın ilk görüldüğü ülke olan İngiltere’de vaka sayısının 20’ye ulaşması endişeleri artırdı.

Şu ana kadar İngiltere’nin yanı sıra İspanya, Portekiz, Belçika, İsveç, ABD, İtalya, Almanya, Fransa, Kanada, Avustralya’da görüldü. Ülkeler hastalığa karşı alarma geçti.

Avrupa ülkelerine nasıl yayıldı?

İtalya`da maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk vaka, İspanya`nın Kanarya Adaları`ndan Roma`ya giden bir kişide tespit edildi.

Almanya`dan da ilk vaka haberi geldi. Virüs tespit edilen kişide, hastalığa özgü deri üzerindeki yaraların görüldüğü bildirildi.

Ve Fransa’da yeni vaka görülen ülkelerden biri oldu. Virüsün adresi başkent Paris oldu.

Her yıl Kongo`da yaklaşık 6 bin, Nijerya`da ise 3 bin vaka görülebiliyor. Ancak onu bu kadar gündeme taşıyan son vakaların Afrika seyahati geçmişi olmayan kişilerde ortaya çıkması.

Dünyayı yeni bir salgın mı bekliyor?

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Bu virüsü maymunlardan geçen bir çiçek hastalığı varyantı olarak düşünmek lazım." dedi.

Çiçek hastalığı ile aynı aileden geliyor. Maymunlar ve kemirgenler gibi vahşi hayvanlardan insanlara bulaşıyor. İnsanlar arasında kolayca yayılmıyor.

Peki bu hastalığın belirtileri neler?

Yüksek ateş, baş ağrısı, boyun lenf bezlerinde şişlik, halsizlik ve özellikle yüzde başlayan suçiçeği benzeri döküntüler.

Nasıl korunmalıyız?

Necmi İlhan, izolasyona dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor: "Bu takım yakınmaları olan kişiler varsa bunlar hemen sağlık kuruluşlarına başvurmalı. Bu yakınmaları olan kişilerle temas eden varsa onların da kendilerini gözleyip gerekirse başvurması gerekiyor.”

İlhan, tedavi yöntemine ilişkin ise şu açıklamayı yapıyor:

Şu an ağır giden bir hastalık olmadığı için destekleyici tedavi yapılmalı. Yani solunum yolu tedavisi ve varsa ödem tedavi edilmeli.

Türkiye`de bir vaka tespit edilmedi

Bu noktada çiçek aşısının önemine de değinen Prof. Dr. İlhan, “Çiçek aşısı çok bildik, oldukça etkili bir aşı. Bütün dünyada çiçeğin kökünü kurutan bir aşı” diyor.

Maymun çiçeği virüsüne ilişkin Türkiye’de bir vaka tespit edilmedi. Prof. Dr. İlhan konuya ilişkin olarak, “Görülürse de bizim yine dikkatli olmamız gerekecek. Solunum yoluyla o kadar bulaşmıyor. Yakın temas daha etkili. Biraz mesafemizi korumak burada etkili olacaktır” diyor.