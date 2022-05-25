Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
25 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu… Güncel vaka sayısı
Son 24 saatte 1304 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 6 kişi yaşamını yitirdi. İki gündür binin altında seyreden vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 136 bin 332 COVID-19 testi yapıldı, 1304 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 6 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1184 oldu.
Türkiye'de en son 3 Ağustos 2020 yılında 1000'in altında açıklanan COVID-19 vaka sayısı, dün 922 olarak gerçekleşmişti.
Bugün vakalar binin altında olursa toplu taşımadaki maske zorunluluğu tamamen kalkmış olacaktı.
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