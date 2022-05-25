Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ünye'de yöresel ürün pazarı hizmete girdi
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde yöresel ürün pazarı hizmete açıldı.
Ünye Belediyesinin uyguladığı Yöresel Ürünler Hanımeli İle Ekonomiye Dönüşüyor Projesi kapsamında DOKA işbirliğiyle hazırlanan pazar için açılış programı düzenlendi.
Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Atatürk Parkı'ndaki takanın girişinde düzenlenen programda, belediye olarak kadınlara yönelik projelere her zaman destek vereceklerini söyledi.
Konuşmanın ardından yöresel ürün pazarında faaliyet gösterecek Ünye Kadın Girişimci Kooperatifi üyesi kadınlara, katıldıkları eğitimlerin sertifikaları verildi.
Protokol üyelerince açılışı gerçekleştirilen yöresel ürün pazarı gezildi.
Etiketler: Ordu
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