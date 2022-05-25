Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, kentin yöresel lezzetlerinden "sıkıcık çorbası" ile "lokma tatlısı" tanıtıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, belediye olarak yöreye ait yemeklerden ikramda bulunarak Türk mutfağının tanıtımına katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Etkinliğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Işık, "Etkinliğin Kütahya'nın ve Türkiye'nin yöresel lezzetlerinin tanıtımına katkısı olacağına inanıyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal da hafta boyunca kurum ve kuruluşların destekleriyle kentin lezzetlerinin tanıtılacağını dile getirdi.