Erzurum'da "sağlıklı yaşam için pedal çevir" etkinliği kapsamında düzenlenen bisiklet turu, Recep Tayyip Erdoğan Miting Alanı'nda başladı.

Yaklaşık 300 kişi, profesyonel sporcuların öncülüğünde pedal çevirerek Erzurum Kalesi önüne geldi.

Burada düzenlenen denge yarışında ilk 3'e girenlere hediye verildi.

Etkinliğe Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Yeşilay Şube Başkanı Mevlüt Doğan, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Organizasyon Komite Başkanı ve Dağ Bisikleti Teknik Kurul Üyesi Mustafa Kocaman ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Yeşilay görevlilerince etkinliğe katılanlara ikramda bulunuldu.

Yeşilay tarafından gerçekleştirilen bisiklet turu öncesinde konuşan Vali Mehmet Makas, bağımlılıktan uzak bir yaşam konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Makas, bu kapsamda düzenledikleri çeşitli spor etkinliklerine her yaştan vatandaşları beklediklerini aktardı.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanı'ndan bisiklet turu için start verildi. Yaklaşık 150 bisikletlinin katıldığı tur, Ordu Caddesi'nden başladı ve Erzincan Belediyesi önüne tamamlandı.

Bisiklet turuna Belediye Başkanı Bekir Aksun, kurum yöneticileri, Yeşilay gönüllüleri ve çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı.

Ardahan'da 80. Yıl Şehir Stadyumu'nda başlayan etkinliğe, Vali Yardımcısı Haluk Koç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar, Yeşilay Şube Başkanı Tolga Gökdemir ve gençler katıldı.

Etkinlik, Halil Efendi Mahallesi'ndeki Kura Nehri kıyısında sona erdi.

Ağrı'da gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen 55 kişi, bisikletleriyle Yazıcı köyüne kadar pedal çevirdi.

Yaklaşık 35 kilometre bisiklet süren gençlere, Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan da eşlik etti.