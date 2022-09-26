İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arkadaşının kayıp ihbarı yaptığı Rohanie Annaleen La G'nin bulunması için çalışma başlattı.

İlçe genelinde arama çalışması yapan ekipler, kadın turisti İçmeler Mahallesi'nde sahile inen yamaçtaki merdivenlerde yatarken buldu.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen ve tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.