Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 11:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl'de çiftlikte yangın
[Fotograf: İHA]
Bingöl'ün Ağaçeli köyünde bir çiftlikte yangın çıktı. Çiftlikteki hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı.
Ağaçeli Köyündeki bir çiftlikte henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çiftlik sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.
Yangında çiftlikte bulunan hayvanlar kurtarılırken, samanlar ise tamamen yandı.
Ahırın kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Yangın
Sıradaki Haber
Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz