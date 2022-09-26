Karakoyunlu ilçesi Bulakbaşı Köyünden başlayarak Aras Nehri'ne kadar devam eden Karasu sulak alanlarında çiftçiler, sazlık alanda hayvanları için biçim yaparak saman üretiyor.

Her yıl düzenli olarak suların çekildiği sazlık alanda biçim yapan çiftçiler, daha sonra bu kamışları samana çevirerek kışa hazırlık yapıyor.