Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 11:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı Dağı eteklerinde kış hazırlığı
[Fotograf: İHA]
Iğdır'da Ağrı Dağı eteklerindeki Karasu sulak alanlarında çiftçiler, sazlıklarda hayvanları için biçim yaparak saman üretiyor.
Karakoyunlu ilçesi Bulakbaşı Köyünden başlayarak Aras Nehri'ne kadar devam eden Karasu sulak alanlarında çiftçiler, sazlık alanda hayvanları için biçim yaparak saman üretiyor.
Her yıl düzenli olarak suların çekildiği sazlık alanda biçim yapan çiftçiler, daha sonra bu kamışları samana çevirerek kışa hazırlık yapıyor.
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