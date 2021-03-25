Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris-Datça kara yolunda toprak kayması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde toprak kayması meydana geldi.
Datça-Marmaris kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle, kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
Bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alarak, ulaşımı tek şeritten sağladı.
Ekiplerin yolu temizleme çalışması sürüyor.
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