Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal, Gazi, Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında kurulan bariyerlerde, maske ve sosyal mesafe denetimi ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıyor.

Zabıta ekipleri, semt pazarları ve yoğunluk yaşanan yerlerde vatandaşları sosyal mesafe ve maske tedbirleri konusunda uyarıyor.

Tokat

Tokat'ta hareketli olan Behzat ve Gaziosmanpaşa bulvarlarında polis ekipleri ve görevliler, esnaf ve vatandaşlara tedbirler konusunda uyarıda bulundu.

Pazar yerlerinde zabıta ekipleri, ateş ölçümü ile HES kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

Jandarma ve polis ekipleri de uygulama yapıyor.

Amasya

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki denetimlerde, esnafın iş yerlerinde aldığı tedbirleri kontrol etti, vatandaşlara kurallar konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerde, esnafa tedbirlere uydukları için teşekkür eden Masatlı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesiyle vaka sayılarının da azalacağına dikkati çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ekipleri de vatandaşların yoğun bulunduğu cadde, sokak ve semt pazarlarında denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, toplu taşıma araçlarında denetim yaparak kurallara uyanlara teşekkür etti.

Amasya Belediyesi ekipleri de kent genelinde dezenfeksiyona devam ediyor.

Kastamonu

Kastamonu kent merkezinde polis, köylerde de jandarma ekiplerince yoğun denetim gerçekleştiriliyor.

Vaka artışının en fazla yaşandığı illerden Kastamonu'da, polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşlar uyarılıyor.

Sosyal mesafe ve maske kullanıma dikkat etmeyen vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.