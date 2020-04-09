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Marmara'da poyraz etkisinin kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi'nde şiddetli poyrazın etkisini yitirmesiyle şilep ve tankerler yollarına devam etti.
Bölgede hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Tekirdağ sahilinde demirli yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, hava koşullarının düzelmesiyle denize açıldı.
Poyraz nedeniyle çıkamayan küçük tekne balıkçılarının da havanın düzelmesiyle bugün denize açılacağı belirtildi.
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