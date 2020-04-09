Kepez Belediyesinden yapılan açıklamada, isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverin, daha çok maske üretilmesi için dikiş makinesini bağışladığı belirtildi.

Belediyeyle iletişime geçen hayırseverin görevlilere teslim ettiği dikiş makinesi, her gün 8 bin maske üretiminin yapıldığı Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları (AKMEK) yetkililerine teslim edildi.