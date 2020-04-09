Ziyarette Koca, halkın can ve mal güvenliğini koruyan, huzur ve asayişini sağlayan emniyet teşkilatına teşekkür ederek, Polis Haftası'nı kutladı.

Şahne de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Koca'ya teşekkür etti.

Ziyaretin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları tarafından kentte kontrol noktalarında görev yapan polislere dezenfektan, maske ve siperlik dağıtıldı.