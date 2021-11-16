Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 09:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mardin'de silahlı kavga: 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Nusaybin'de iki grup arasında silahlı, sopalı kavga çıktı. Olayda bir kişi yaralandı.
Dün akşam saatlerinde Nusaybin'in Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde, iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu sopalı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında bir kişi, tabancasını çekip diğer gruba doğru ateş etti.
Mermilerin isabet ettiği bir kişi yaralandı.
Yaralı, gelen ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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