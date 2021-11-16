Dün akşam saatlerinde Nusaybin'in Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde, iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu sopalı kavgaya dönüştü.



Kavga sırasında bir kişi, tabancasını çekip diğer gruba doğru ateş etti.



Mermilerin isabet ettiği bir kişi yaralandı.



Yaralı, gelen ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

