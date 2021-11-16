İlçe merkezine bağlı Orta Mahallesi'nde tek başına yaşayan 47 yaşındaki Şenol Duğan’dan haber alamayan ev sahibi, Zile itfaiyesine haber verdi. İhbar üzerine ev ve çevresinde arama yapan ekipler su kuyusunda inceleme yaptı.

Kişinin cansız bedenini su kuyusunda bulan ekipler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) haber verdi. AFAD ekiplerinin çalışması sonucu Duğan’ın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın odasında yapılan aramada not kağıdına yazılmış ve duvara yapıştırılmış not bulundu. Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine polis ekipleri şahsın intihar etme şüphesi üzerine soruşturma başlattı. Duğan'ın evinde beslediği 3 köpek ile 2 kedi ise sahipsiz kaldı.