Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 23:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ambulans uçak nefes alamayan hasta için havalandı
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'de nefes borusunda kitle tespit edilen vatandaş, uçak ambulansla İstanbul'a nakledilerek tedavi altına alındı.
Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) nefes darlığı şikayetiyle tedavi gören Hasan K.'nın yapılan tetkiklerinde nefes borusunda kitle tespit edildi.
Durumun Sağlık Bakanlığına bildirilmesi üzerine uçak ambulans Kayseri'ye gönderildi.
Hasan K., uçak ambulansla vakit kaybedilmeden İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Hasan K.'nın nefes borusuna stent takılacağı öğrenildi.
Etiketler: Ambulans Sağlık Bakanlığı
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