Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Seyit S. idaresindeki otomobil, Irmaksırtı Mahallesi'nde refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeritte seyir halinde olan Çiğdem B.Y'nin kullandığı otomobile çarparak takla attı.
Kazada Seyit S. ile yanında bulunan Kurtuluş Ç. yaralandı.
Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Kurtuluş Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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