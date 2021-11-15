Seyit S. idaresindeki otomobil, Irmaksırtı Mahallesi'nde refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeritte seyir halinde olan Çiğdem B.Y'nin kullandığı otomobile çarparak takla attı.

Kazada Seyit S. ile yanında bulunan Kurtuluş Ç. yaralandı.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Kurtuluş Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.