Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinde denetim yaptı.
Ekipler, denetimlerde Afganistan ve Fas uyruklu 19 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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