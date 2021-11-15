İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada 3 ev ve iş yerinden bisiklet ile çeşitli eşyaların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Polis, yaptığı araştırmada şüphelinin 'basit yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay 20 gün hapis ve 3 bin TL idari para cezası olan Adem Ö. olduğunu tespit etti.

Polisin 'Dur' ihtarına uymayan Adem Ö., daha önce çaldığı bisikletle kaçmaya başladı. Yakalanacağını anlayan şüpheli, bisikleti bıraktı. Yaklaşık yarım saat süren takip sonucu kaçtığı evin çatısında yakalandı. Gözaltına alınan Adem Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.