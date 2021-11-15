Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kızıyla evlerden hırsızlık yapan kadın yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da kızıyla evlerden hırsızlık yapan kadın zanlı yakalandı.
Samsun'un Canik ve Atakum ilçelerinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri evlerden para ve ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda, şüphelilerin S.Y. ve kızı H.Y. olduğunu belirledi.
Zanlılardan S.Y. İlkadım ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin hırsızlıktan birçok kaydının bulunuyor.
Ekipler, H.Y'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Hırsızlık Polis Samsun
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