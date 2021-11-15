Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutuklandı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 8-14 Kasım tarihlerine operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 154 gram sentetik uyuşturucu, 936 gram eroin, 261 gram esrar, 217 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 3 tabanca ele geçirildi.
Haklarında yasal işlem başlatılan 367 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu Narkotik Polis Denetim Emniyet Genel Müdürlüğü
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