Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manyas'ta trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Balıkesir'de F.T. (31) idaresindeki 34 SDAC 641 plakalı araç, Manyas-Bandırma kara yolunun 3. kilometresindeki kırsal Kulak Mahallesi mevkisinde önünde seyreden E.U'nun (51) kullandığı 07 ADR 918 plakalı otomobile çarptı.
Başını aracın ön camına çarparak yaralanan E.U, Manyas Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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