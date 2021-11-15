Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte uyuşturucu operasyonları: Bir haftada 25 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da narkotik ekiplerince 8-14 Kasım'da operasyonlarda gözaltına alınan 342 şüpheliden 25'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin kent genelinde son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda 2 kilogram bonzai, 630 gram esrar, 500 gram eroin, 470 gram metamfetamin ve 1100 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 342 zanlıdan 25'i tutuklanarak cezaevine konuldu.
Etiketler: Ankara Narkotik Uyuşturucu
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