Kaza, Manyas-Bandırma karayolunun 3.kilometresindeki Kulak Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

51 yaşındaki E.U. idaresindeki otomobil, 31 yaşındaki F.T yönetimindeki araca arkadan çarptı. Araç sürücüsü E.U kazanın etkisiyle başını cama vurarak yaralandı. Yaralı şahıs Manyas Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.