Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 17:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Manyas’ta trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Manyas-Bandırma karayolunun 3.kilometresindeki Kulak Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
51 yaşındaki E.U. idaresindeki otomobil, 31 yaşındaki F.T yönetimindeki araca arkadan çarptı. Araç sürücüsü E.U kazanın etkisiyle başını cama vurarak yaralandı. Yaralı şahıs Manyas Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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