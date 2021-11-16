Saat 02.30 sıralarında Ortaköy'de engelli bir çocuk, meydandaki kalabalık bir gruba mendil satmak istedi.

Gruptakilerin çocuğu sert bir şekilde uyarması üzerine mendil satan çocuk gruba küfretti. Bunun üzerine grup, çocuğu darbetmeye başladı. Mendil satan çocuğun darbedildiğini görenlerin müdahale etmesi sonrası meydanda arbede yaşandı.

Çıkan kavgada gruptan bir kişi yaralandı. Bu sırada bir kişi ise tabancayla havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Polislerin araya girmesiyle arbede son buldu.

Ateş açan kişi gözaltına alındı

Kavgada darbedilerek yaralanan kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay yeri ekiplerinin incelemelerinde yerde boş kovanlar bulundu.



Havaya ateş açarak, kaçan şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.