Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje çerçevesinde, Ankara'dan özel eğitim öğrencileri için gönderilen spor malzemeleri tır ile Mardin'e getirildi.

Malzemelerin bir bölümü Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle özel eğitim öğrencilerine dağıtıldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, Türk sporcuların dünyada ve Avrupa’da çok ciddi başarılar elde ettiğini belirterek spor aşkının engel tanımadığını söyledi.

"Özel gereksinimli sporcularımızın başarılarına başarı katacaklarına ve Türkiye'yi dünyada temsil etmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum." diyen Demirtaş, kapılarının her türlü sıkıntılar için 7 gün 24 saat açık olduğunu kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik'in de katıldığı programda halk oyunları ekibi gösteri sundu.