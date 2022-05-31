Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da resim sergisi açıldı
[Fotoğraf: AA]
Batman'da Gercüş Anadolu Lisesi öğrencilerinin yılsonu resim sergisi bir alışveriş merkezinde açıldı.
Gercüş Anadolu Lisesi öğrencilerin yaptığı resimler, Batman'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte sergilendi.
Okul Müdürü Orhan Aydemir, öğrencilerin soyut düşüncelerini bu proje kapsamında somut hale getirdiklerini belirterek, "Emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederim." dedi.
Etiketler: Batman
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