Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 13:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bugün hava nasıl olacak? 31 Mayıs 2022 Türkiye geneli hava durumu...
Yurdun iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sıcaklıkların artmaya devam ederek, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
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