Kızıltepe Kaymakamlığı, Belediye ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında kırsal Dikmen Mahallesinde açılan portatif havuzda 7-15 yaş arasındaki 85 kız çocuğuna 2 antrenör yüzme eğitimi veriyor.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, AA muhabirine, okulların tatil olmasıyla çocukların güzel vakit geçirmesini amaçladıklarını söyledi.

Sporun bütün dallarının yer aldığı bir ilçe konumunda olduklarını aktaran Çam, çeşitli kurslarla çocuk ve gençlere hizmet verdiklerini belirtti.

Kurslar arasında en önemlisinin yüzme olduğunu ifade eden Çam, ilçe merkezinde 800, kırsal mahallelerde ise 220 genç ve çocuğun yüzme eğitimi aldığını kaydetti.

Çam, şöyle konuştu:

"İlçemiz artık nahoş olaylarla değil sporla ve hizmetle anılıyor. Gençlerin kendilerine olan öz güvenlerinin ve sosyal imkanların arttığı bir ilçe olarak bundan sonraki süreçte hizmetlerimize devam edeceğiz. Kırsaldaki çalışmalarımızla çocuklarımıza yüzme eğitimi veriyoruz. Onların gerçek anlamda suyla barışık hale getirelim ki yarın boğulma vakalarının önüne geçelim istiyoruz. Kırsala yoğunlaşmamızın sebebi de buydu zaten."

Yüzme antrenörü Öznur Aydın ise, çocukların yüzme eğitimi için çok hevesli olduğunu belirtti.

Çocukların hem yüzme öğrendiğini hem de eğlendiğini kaydeden Aydın, "Bu projede olduğum için çok mutluyum. Kız çocukları bizim için çok önemli." dedi.

Yüzme öğrenen 12 yaşındaki Ayşe Ertaş da kendilerine bu imkanı sağladığı için Kaymakam Çam'a teşekkür etti.

Ertaş, "Yüzme öğreniyorum, mutluyum, derslerim güzel geçti. Karne günündeki en güzel hediye buydu." ifadelerini kullandı.

Berfin Ertaş ise (12), emeği geçen herkese teşekkür ederek, havuzun kendilerine güzel bir avantaj sağladığını, havuz sayesinde yüzme öğrendiğini aktardı.