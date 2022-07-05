Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 13:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Batman otogarında bayram hareketliliği
[Fotoğraf: İHA]
Batman’da 9 günlük Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, otogarda hareketlilik oluşturdu.
Batman’da 9 günlük Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, otogarda hareketlilik oluşturdu.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Batman Otogarı'nda hareketlilik başladı.
9 günlük bayram tatili öncesi Batman’dan gidişler yüzde 20 kapasite, dönüşlerin doluluk oranında fulle geldiğini belirten firma yetkilisi Mehmet Salih Karataş, “9 günlük bayram tatili öncesi Batman’dan gidişler yüzde 20 kapasite ile gidiyor. Dönüşler ise araçlarımız ful doluluk oranında geliyor. Geçen yılara nazaran gidişler çok düşük. Batı ilerden gelen araçlarımız doludur. O da uçakların yüksek oluşundan dolayı millet otobüslere yöneldi. Vatandaşlar otobüsleri bayram tatilinde seçiyor” dedi.
Etiketler: Batman
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