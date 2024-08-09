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Güncel
İHA 09.08.2024 15:38

Mardin'de incir ağaçları tarihi yapılara zarar veriyor

Mardin'in Artuklu ilçesinde bakımsızlık sonucu yetişen incir ağaçları hem duvarları patlatıyor hem de tarihi yapılara zarar veriyor.

Mardin'de incir ağaçları tarihi yapılara zarar veriyor

Artuklu ilçesinde birçok yapının tehdit altında olduğunu belirten Mardin Medreseleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Yüksel, son yıllarda şehrin terk edilmesinden ve terk edilmişliğin verdiği bakımsızlık ve sahipsizliğin de neticesinde kontrolsüz bir şekilde büyüyen incir ağaçları duvarları dağıttığını söyledi.

Bunların tarihi yapıları yıkabildiğini aktaran Yüksel, "Bu durumu tüm yapılarda görüyoruz. Yapıların temellerini sarsıyor ve duvarlarını dağıtıyor, yaşam alanını kullanılmaz hale getiriyor. Tarihi yapıların yok olmasına sebep olur. Bunun için çözüm bekliyoruz” dedi.

Çözüm istediklerini dile getiren Emel Gündar, “Baktığımız zaman maalesef bir çok yapı yıkılmış durumda. Biz buralara kıymet verememişiz. İncir ağaçları da tarihe zarar veriyor. Yetkililer bunun için bir çözüm bulursa çok seviniriz” ifadelerini kullandı.

Büyüdüğü sokaklar için endişe duyduklarını belirten Elif Emine Ece ise, “6 yaşımdan beri bu sokaklarda büyüdüm. İncir ağaçları yapıları tahrip ediyor. Doğal güzelliği ortadan kaldırıyor, binaları tehdit ediyor. Doğal güzelliklerimizi korumamız lazım. İncir ağaçlarının doğru konumlandırılmasını ve doğal yapıları koruyup sahiplenmemiz gerekiyor. Bu doğal yapıların hepsi bizim. Yetkililerden uygun bir çözüm bekliyoruz” diye konuştu.

Alya Akbaş da, birçok binanın incir, sumak ve farklı ağaçların yetişmesinden dolayı tahribata uğradığını kaydetti. Akbaş, "Bundan kaynaklı bir sürü ev yıkılıp terk ediliyor. Yetkililerin Mardin'imizi koruması amaçlı önlem almasını istiyoruz” dedi. 

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