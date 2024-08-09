Parçalı Bulutlu 34ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 09.08.2024 14:58

Karaman’da arızalanan jeneratör paniğe yol açtı

Karaman’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait 10 katlı yurdun zemin katında bulunan jeneratörün arıza yapması sonucu oluşan yoğun duman paniğe neden oldu.

Karaman’da arızalanan jeneratör paniğe yol açtı

Olay, Hamidiye Mahallesi KYK Piri Reis Erkek Öğrenci Yurdu B blokta yaşandı.

Yurdun zemin katında bulunan jeneratör biranda arızalandı. Arıza sonrası oluşan yoğun duman yurdun içine doldu. Yoğun dumanı fark eden yurt görevlileri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi jeneratörün bulunduğu ve kilitli olduğu öğrenilen odanın kapısını açarak müdahale etti. Jeneratörden kaynaklı arıza nedeniyle yoğun dumanın oluştuğu tespit edilirken, yurtta yapılan havalandırma çalışması sonrası ekipler bölgeden ayrıldı.

ETİKETLER
Karaman 112 Acil Çağrı Merkezi AFAD Polis İtfaiye
Sıradaki Haber
Batman'da 862 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:04
Orta Asya liderleri Kazakistan'da toplandı
15:01
Avrupa Birliği, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin başlatılması çağrısını destekliyor
14:59
İran'da eğitim uçağı düştü: 1 ölü
14:58
İsrail, Gazze'de zorla göç ettirmeyi sürekli ve sistematik bir silah olarak kullanıyor
15:19
Şehirlerarası yolcu otobüslerine sıkı denetim
14:49
Soykırımcı İsrail ordusu, Han Yunus'a yeniden kara saldırısı başlattı
Sivas'ta ahır ve samanlık yangınında 3 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yaralandı
Sivas'ta ahır ve samanlık yangınında 3 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yaralandı
FOTO FOKUS
Çin'de büyük patlama kamerada
Çin'de büyük patlama kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ