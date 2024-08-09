Karaman’da arızalanan jeneratör paniğe yol açtı

Olay, Hamidiye Mahallesi KYK Piri Reis Erkek Öğrenci Yurdu B blokta yaşandı.



Yurdun zemin katında bulunan jeneratör biranda arızalandı. Arıza sonrası oluşan yoğun duman yurdun içine doldu. Yoğun dumanı fark eden yurt görevlileri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi jeneratörün bulunduğu ve kilitli olduğu öğrenilen odanın kapısını açarak müdahale etti. Jeneratörden kaynaklı arıza nedeniyle yoğun dumanın oluştuğu tespit edilirken, yurtta yapılan havalandırma çalışması sonrası ekipler bölgeden ayrıldı.