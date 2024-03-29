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Güncel
İHA 29.03.2024 16:08

Mardin'de havaya ateş eden iki şahıs tutuklandı

Mardin'de 2 grup arasında çıkan tartışma sonrası tabanca ile havaya ateş eden 2 şahıs tutuklandı.

Mardin'de havaya ateş eden iki şahıs tutuklandı

Artuklu ilçe merkezindeki bir kafede, 18 Mart’ta 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında 2 kişi havaya ateş açıp olay yerinden kaçtı. Olaya karışan 12 şüpheli, polisin yürüttüğü çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, tabanca ve bu tabancaya ait 50 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.S. ve F.H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 10 şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı. 

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