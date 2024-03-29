Jandarma Cayrokopter ile havadan denetliyor

Aksaray İl Jandarma Komutan'lığı tarafından şehir genelinde hem havadan hem de karadan denetimler sürerken, Cayrokopter ile havadan denetim yapan ekipler sürücü kural ihlallerini kilometrelerce uzaktan tespit edip cezai işlem uyguluyor.

Uygulama, kara yolları, ilçe, belde ve köy yollarında olmak üzere belirli saat aralıklarıyla gün boyu devam ederken, kural ihlalleri tespit edilen araç plakaları uygulama noktalarına bildiriliyor.

Uygulama noktalarında ekiplerce durdurulan sürücüler genel kontrollerden geçirilerek kural ihlali çerçevesinde cezai işlem uygulanıyor.