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Güncel
İHA 29.03.2024 15:48

Jandarma Cayrokopter ile havadan denetliyor

Aksaray’da Cayrokopter ile havadan trafik denetimi yapan jandarma kural ihlallerini kilometrelerce uzaktan tespit ediyor.

Jandarma Cayrokopter ile havadan denetliyor
[Fotograf: İHA]

Aksaray İl Jandarma Komutan'lığı tarafından şehir genelinde hem havadan hem de karadan denetimler sürerken, Cayrokopter ile havadan denetim yapan ekipler sürücü kural ihlallerini kilometrelerce uzaktan tespit edip cezai işlem uyguluyor.

Uygulama, kara yolları, ilçe, belde ve köy yollarında olmak üzere belirli saat aralıklarıyla gün boyu devam ederken, kural ihlalleri tespit edilen araç plakaları uygulama noktalarına bildiriliyor.

Jandarma Cayrokopter ile havadan denetliyor

Uygulama noktalarında ekiplerce durdurulan sürücüler genel kontrollerden geçirilerek kural ihlali çerçevesinde cezai işlem uygulanıyor.

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Aksaray Jandarma Genel Komutanlığı
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