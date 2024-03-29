Parçalı Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.03.2024 15:58

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesine 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesine 15 yıla kadar hapis istemi
[Fotoğraf: Getty Images]

DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 10 Ocak'ta tutuklanan Suriye uyruklu H.E.S. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkındaki DEAŞ soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen tanık Y.S, "Sanık benim akrabamdır. Kendisini örgüt içinde aktif faaliyet yürütüyordu.H.E.S.'yi teçhizatlı olarak gördüğüm olmuştur. Örgüt içinde 'savaşçı' sıfatıyla görev alıyordu " beyanında bulundu.

Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı bildirilen iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu ve Suriye'deki sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu vurgulandı.

İddianemde sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ETİKETLER
Adana DEAŞ
Sıradaki Haber
Bolu'da silahlı gasp olayına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:36
BM Nüfus Fonu: Gazze'de hamile kadınlar ve yeni doğanlar her gün yaşam için savaş veriyor
17:25
Baharda metrelerce karla mücadele devam ediyor
17:22
Türkiye, denizcilik sektöründe biyoyakıt kullanımına başlıyor
16:53
İsrail uçaklarının hava saldırısı sonucu Gazze'de 20 Filistinli yaşamını yitirdi
16:50
İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği 2 saldırıda 17 Filistinli öldü
16:40
RTÜK Başkanı Şahin'den siyasi reklam yasakları uyarısı
"Taşkın koruma tesisi" sel felaketi yaşayan mahalle sakinlerine rahat nefes aldırdı
"Taşkın koruma tesisi" sel felaketi yaşayan mahalle sakinlerine rahat nefes aldırdı
FOTO FOKUS
Hakkari'de baharda karla mücadele
Hakkari'de baharda karla mücadele
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ