Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesine 15 yıla kadar hapis istemi

DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 10 Ocak'ta tutuklanan Suriye uyruklu H.E.S. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkındaki DEAŞ soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen tanık Y.S, "Sanık benim akrabamdır. Kendisini örgüt içinde aktif faaliyet yürütüyordu.H.E.S.'yi teçhizatlı olarak gördüğüm olmuştur. Örgüt içinde 'savaşçı' sıfatıyla görev alıyordu " beyanında bulundu.

Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı bildirilen iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu ve Suriye'deki sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu vurgulandı.

İddianemde sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.