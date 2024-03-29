Çok Bulutlu 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.03.2024 15:11

Bolu'da silahlı gasp olayına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Bolu'daki silahlı gasp olayına ilişkin İstanbul ve Muğla'da gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Bolu'da silahlı gasp olayına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alpağut Mahallesi'nde yaşanan gasp olayına karışan 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede 46 noktadaki 360 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin plakasız motosikletle İstanbul'dan kente gelerek gasp olayını gerçekleştirdiğini belirledi.

Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul ve Muğla emniyetiyle ortaklaşa düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 9 milimetre çapında 4 ruhsatsız tabanca, 528 tabanca fişeği, 1080 avro, 950 dolar ve 16 bin 400 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ali D, Zafer A, Suphi Ö. ve Musa B, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
Bolu
Sıradaki Haber
Jandarma Cayrokopter ile havadan denetliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:08
Fahrettin Altun: 31 Mart'ı önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz
15:46
Lübnan’daki Hizbullah, İran yapımı Falag ve Burkan füzeleriyle İsrail’e saldırılar düzenledi
15:19
Kocaeli'de kafe yangını: 2 kişi dumandan etkilendi
15:03
İsrail'in Gazze saldırılarının başlamasından bu yana 171 BM çalışanı hayatını kaybetti
14:46
Japonya'nın "SLIM" aracı bir Ay gecesini daha başarıyla atlattı
14:36
Rusya'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 144'e yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı Sıfır Atık Projesi'ne kompost üretimiyle destek oluyor
Milli Savunma Bakanlığı Sıfır Atık Projesi'ne kompost üretimiyle destek oluyor
FOTO FOKUS
Hakkari'de baharda karla mücadele
Hakkari'de baharda karla mücadele
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ