Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Ersoylu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Halil Çınar (50) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Çınar (50), bıçakla ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Mardin
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