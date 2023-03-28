Ersoylu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Halil Çınar (50) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Çınar (50), bıçakla ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.