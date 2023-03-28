Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da yolcunun şapkasına sakladığı uyuşturucu "Asır"ın hassas burnundan kaçmadı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otobüste, narkotik dedektör köpeği "Asır" desteğindeki aramada bir yolcunun şapkasında uyuşturucu bulundu.
Otoyolun Dörtdivan mevkisinde uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı.
Narkotik dedektör köpeği "Asır"ın yer aldığı aramada, yolcu A.A'nın şapkasında 235 gram uyuşturucu madde ve 238 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli A.A. hakkında yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Bolu Uyuşturucu
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