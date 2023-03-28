İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus'ta iki şüphelinin araçla makaron kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, plakasını tespit ettikleri araca Çamtepe Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda kimlikleri açıklanmayan iki şüpheli yakalandı, araçta ise 110 bin makaron ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.