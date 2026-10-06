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Ekonomi
AA 06.10.2026 07:27

TÜBA'dan "yeşil mutabakat" için kritik çalıştay

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 16-17 Ekim'de "Yeşil Mutabakat Sürecinde Karbon Ekonomisi ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları Çalıştayı" gerçekleştirecek.

TÜBA'dan "yeşil mutabakat" için kritik çalıştay

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, çalıştay, Uşak Üniversitesi ev sahipliğinde, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi hızlandıracak somut çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek.

Çalıştayda, Yeşil Mutabakat'ın ekonomik temellerinden Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına (SKDM), sürdürülebilir enerji dönüşümünden temiz teknoloji inovasyonuna kadar birçok konu ele alınacak.

Bu kapsamda Türkiye'nin 2053 net sıfır yol haritasına yönelik somut politika önerilerinin de oluşturulacağı çalıştaya, toplam 14 üniversite ve kurumdan 29 bilim insanı katkı sağlayacak. Çalıştay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar'ın konferansıyla başlayacak.

16-17 Ekim'deki çalıştayın sonuçları ise kapsamlı bir kitap olarak yayımlanarak ilgili kurumlarla paylaşılacak ve politika üreticilerinin faydasına sunulacak.

Yenilenebilir enerji konuşulacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, çalıştayda, Avrupa Birliği'nin Emisyon Ticaret Sistemi deneyiminden yola çıkarak ulusal karbon fiyatlandırma stratejileri ile sera gazı emisyonlarının karbon düzenleme mevzuatı çerçevesinde nasıl yönetilebileceğinin değerlendirileceğini bildirdi.

Şeker, çalıştayda yenilenebilir enerji, enerji depolama, akıllı şebekeler ve deniz üstü rüzgar enerjisi gibi teknolojik gelişmelerin de konuşulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeşil hidrojen ekonomisi, endüstriyel dekarbonizasyon, nükleer enerji seçenekleri ve yapı sektörünün enerji dönüşümü gibi kapsayıcı yaklaşımlar incelenecek. Ayrıca yeşil finans, sürdürülebilir yatırım araçları ve ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) raporlama standartları ile yapay zekanın enerji ve sürdürülebilir kalkınma boyutundaki rolü kapsamlı olarak değerlendirilecek."

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