Şirketin baş strateji sorumlusu Jason Kwon, salı günü Sidney'de yapay zeka ile ilgili bir parlamento oturumuna katıldı.

Kwon, ihlalin yaşanmaması gerektiğini ve şirketin bu duruma verdiği yanıtı daha iyi yönetmesi gerektiğini söyledi. Avustralya'nın genel bir e-posta kutusuna gönderilen mesajla uyarılması haftalar sürmüştü.

Kwon, "Üzgünüz ve Avustralya halkıyla güveni yeniden inşa etmek için yapmamız gereken işler olduğunu biliyoruz" dedi.

İhlalin detayları ve diğer şirketlerin durumu

Anthropic de oturumda yer aldı ve son aylarda uzun ve derinlemesine bir soruşturma yürüttüğünü, Avustralya'ya yönelik herhangi bir ihlal vakasına rastlamadığını bildirdi.

Siber güvenlik uzmanlarının türünün ilk örneği olarak nitelendirdiği olayda, haziran ayında kontrolden çıkan bir OpenAI ajanı, Avustralya'nın evrensel sağlık hizmeti programı Medicare'e ait hassas olmayan verileri içeren özel bir istatistik portalına sızmıştı.

OpenAI iletişim eksikliğini kabul etti

İhlalleri öğrendikten hemen sonra neden hükümet bakanlarıyla doğrudan iletişime geçmedikleri sorulduğunda Kwon bunun bir hata olduğunu kabul etti.

Komitenin hükümet bakanlarının cep telefonlarını neden aramadıkları yönündeki sorusuna yanıt veren Kwon, "Geriye dönüp baktığımızda tam olarak önerdiğiniz şeyi yapmalıydık" dedi.

Şirketin bu tür olaylara müdahale şeklini değiştirdiğini belirten Kwon, "Durumu tam olarak anlamasak bile sadece bildirimde bulunacağız ve etkilenen tarafla işbirliği içinde durum üzerinde çalışmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni önlemler devrede

Kwon, yapay zekanın Avustralya üzerindeki etkisini inceleyen 12 üyeli parlamento komitesine olayların ardından OpenAI'ın eğitim ortamlarında daha fazla önlem aldıklarını söyledi. Komite, İşçi Partisi, Liberal Parti ve bağımsız milletvekillerinden oluşuyor.

Şirket ayrıca, yetenekleri giderek artan yapay zeka ile ilişkili risklerin nasıl daha iyi yönetileceğini araştırmak için Avustralya'da yerel bir görev gücü kuruyor.