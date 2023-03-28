Kentte 6 noktada 30 eğitmen ile kayıtlı 3 bin kursiyere hizmet veren BELMEK, Halk Eğitim İl Müdürlüğü iş birliğinde, el sanatları, iğne oyası, çini, seramik, dekoratif ürünler, okuma yazma, yabancı dil ve yiyecek içecek alanlarında kurs düzenliyor.

Haftanın belirli günlerinde sabah ve akşam gruplarındaki eğitimlerin ardından sertifika almaya hak kazanan kadınlar, kendi atölyelerini açarak veya ürünlerini evden satarak aile bütçelerine katkı sağlayabiliyor.

BELMEK Eğitim ve Meslek Kursları Koordinatörü İlknur Bahar, kadınların el becerileriyle yaptıkları ürünlerinin ziyaretçiler tarafından çok beğenildiğini anlattı.

Eğitim alan kadınların sosyalleştiğini belirten Bahar, ürünlerini sosyal medya üzerinden veya gelen ziyaretçilere satarak kazanç sağladıklarını aktardı.

El sanatları eğitmeni Kübra Burcu Çelik, sınıfında 15 kursiyerin bulunduğuna değinerek, dekoratif eşyalar üreten kadınların burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Çini eğitmeni Harun Agah Altay da eğitimlerini bitirip atölye açmak isteyen kursiyerlerin, İŞKUR ve KOSGEB gibi kurumlardan destek alabileceğini vurguladı.

Altay, 20 kişiyle haftanın 3 günü eğitim yaptıklarından bahsederek, insanın üretmesinin ve bundan ekonomik gelir elde etmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Çini dersine katılan 68 yaşındaki Hatice Dabıoğlu, çini sanatının uygulandığı birçok ürün elde ettiklerini ve kursa zevkle geldiğini ifade etti.