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Güncel
İHA 31.05.2024 15:58

Mardin’de 71 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde yapılan uygulamada kurallara uymayan 71 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Mardin’de 71 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Mardin’de turizmin kalbi kabul edilen şehrin en yoğun caddelerinden 1. Cadde’de, müşterek trafik denetimi ve asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde; yüksek sesle müzik dinlemekten 47 araç sürücüsüne, emniyet kemeri takmama ve sürüş sırasında cep telefonu kullanımı konularındaki kural ihlallerinden ise 24 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Polisin Kurban Bayramı öncesinde 1. Cadde’de başlattığı denetimleri, yaz ayları boyunca yeni uygulamalarla sürdüreceği belirtildi.

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Mardin Denetim Emniyet Genel Müdürlüğü
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