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Güncel
AA 31.05.2024 15:33

Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, şüphe üzerine M.T'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 8 düzensiz göçmen yakalandı, otomobilde tel kesme makası ele geçirildi.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen M.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Edirne Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı Göç
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