Isparta’da Uluslararası Gül Festivali coşkusu başlıyor

Isparta Uluslararası Gül Festivali 31 Mayıs Cuma günü saat 12.00’de Gülcü Mahallesi’ndeki Gülcüzade İsmail Efendi’nin kabri başında anılmasıyla başlayacak.



Aynı gün saat 14.30’da Isparta Belediyesi önünden başlayacak ve valilik önüne kadar sürecek festival korteji düzenlenecek. Festivalin ilk gününde ayrıca saat 17.00’de Isparta Meydan AVM’de stant ve sergi açılışı yapılacak, çocuk etkinlikleri ve yerel grup performansları festival alanında gerçekleştirilecek. Akşamında ise Zara sevenleriyle Meydan AVM’de buluşarak bir konser verecek. Festivalin cumartesi günkü bölümünde ise saat 09.00’da gül koşusu düzenlenecek, koşuda dereceye girenlere ödül verilecek. Isparta Valiliği önünden başlayacak koşu 15 km’lik bir parkuru kapsayacak ve yine Valilik önünde son bulacak.



Cumartesi günü akşam bölümünde ise saat 20.00’da Başkal ve ardından saat 21.00’de ise İkilem konseri yer alacak. 2 Haziran Pazar günü gül bahçeleri ziyaret edilecek, gül hasadı yapılacak. Farklı il ve ülkelerden gelen halk oyunları ekipleri, yöresel oyunlarını Ispartalılara sergileyecek. Saat 18.00’da uluslararası halk oyunları ekipleri IBKM Gül Salonunda gala gösterisi gerçekleştirecek.



Son gün akşamında da yine Isparta Meydan AVM’de Altay konser verecek. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 31 Mayıs Cuma günü başlayıp, 2 Haziran Pazar günü son bulacak Uluslararası Gül Festivaline tüm vatandaşları davet ederek, “Şehrimizde gül kokusunu, festival coşkusunu tüm vatandaşlarımızla birlikte yaşamak istiyoruz. Hemşehrilerimizi kortej yürüyüşümüze ve ardından 3 gün sürecek olan tüm etkinliklerimize davet ediyorum” dedi.