Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ev ve işyerlerinden gıda ve hazır giyim malzemesi ile motosiklet çalan hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli emniyetten, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramada 2 motosiklet, 20 kilogram tereyağı, çok sayıda mont, ayakkabı, kazak, pantolon, tişört ve gömlek ele geçirildi.