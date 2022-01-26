Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 01:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa-Ankara kara yolunda kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Bursa-Ankara kara yolu Mezitler Bölgesinde etkili olan kar yağışının zaman zaman şiddetini artırması sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
Yetkililer, bazı tırların yol kenarında bekletildiğini belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.
Etiketler: Bursa Ankara Kar Yağışı Ulaşım
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