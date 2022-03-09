Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolcu otobüsünde 8 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Mardin Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Çalışma kapsamında ilçe girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 zanlının kıyafetlerinin altında vücutlarına sarılmış vaziyette 8 kilo 400 gram uyuşturucu madde bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: Mardin Uyuşturucu
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