Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 265 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı 320 bin 166'ya yükseldi.

Toplam vaka sayısının son 24 saatte 8 bin 939 artarak 5 milyon 575 bin 608 olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 863 bin 376 olarak kayıtlara geçti.

Meksika'da şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 85 milyondan fazla kişiye 1'inci doz, 79 milyondan fazla kişiye 2'nci doz aşı ve 29 milyon aşkın kişiye 3'üncü doz aşı uygulandı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 17. ülke" durumunda bulunuyor.

Ülke, salgın kaynaklı en fazla can kaybının yaşandığı dünya sıralamasında ise ABD, Brezilya, Hindistan ve Rusya'nın ardından 5. sırada yer alıyor.